Sestri: fine settimana fra storia, natura e ambiente

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Il primo weekend di agosto inizia con una serie di eventi dedicati a Sestri Levante e al suo territorio: sabato 1 agosto al mattino l’Associazione di Didattica Museale, nota come Adm, in collaborazione con il MuSel, il Museo Archeologico e della città, accompagnerà tutti coloro che avranno voglia di stare fra natura e aria “buona” sul promontorio di Punta Manara, seguendo un percorso escursionistico ad anello facile ma ricco di spunti, oltre che di splendidi panorami.

Domenica 2 agosto, come ogni prima domenica del mese il Museo Archeologico e della città avrà ingresso gratuito. Inoltre sono in programma due attività sempre all’aria aperta per famiglie o per turisti e cittadini interessati ad approfondire storia, cultura, tradizioni e ambiente: al pomeriggio alle 16.30 si svolgerà “Alla scoperta del leudo” organizzata dalla Cooperativa Solidarietà e lavoro, in collaborazione con l’Associazione Amici del Leudo, mentre al mattino vi aspettiamo per la pedalata lungo la “via delle ville”. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Fiab Tigullio Vivinbici, già avviata negli anni precedenti con il progetto “Pedala col MuSel”, seguiremo un itinerario che ci porterà a conoscere le dimore delle grandi famiglie genovesi e sestresi che hanno segnato significativamente il borgo e l’organizzazione del suo territorio, soprattutto per la presenza di strutture di grande prestigio, come le ville storiche. Le ville sono per la maggior parte fuori dal centro storico, quindi più facilmente raggiungibili in bicicletta lungo le varie piste ciclabili; si tratta di edifici di proprietà privata, che però potranno essere apprezzati dall’esterno: l’ideale per una pedalata in cui stare in compagnia e ammirare il paesaggio!

La visita guidata sarà svolta in bicicletta proprio per sensibilizzare le persone a vivere e conoscere il territorio anche in maniera ecosostenibile e poter così trasmettere un importante messaggio di turismo “lento” e responsabile, permettendo ai partecipanti di conoscere anche luoghi meno facilmente esplorati o anche più semplicemente frazioni di Sestri Levante, spesso non sempre raggiungibili con facilità in auto. Non dimentichiamo che Sestri Levante ha ricevuto anche il marchio di “comune ciclabile”, che lo contraddistingue proprio per essere un territorio “bike-friendly”, che promuove e intende valorizzare la mobilità in bicicletta. Per chi non avesse bicicletta propria invitiamo a prendere in considerazione il prezioso servizio di bike sharing del Comune.

Per la pedalata segnaliamo che il percorso sarà lungo circa 10 km e non prevede grosse salite o discese, essendo quasi completamente in piano. La partenza sarà alle ore 9.00 da Palazzo Fascie.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di sabato 1 agosto chiamando il n. 0185 478530 oppure scrivendo a info@musel.it. Costo: 7.50 euro a persona, 5 euro (bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni). Tutti i partecipanti saranno coperti da Assicurazione. E’ consigliato l’uso del caschetto.

Per “Alla scoperta del leudo”, prenotazione obbligatoria al n. 3407713054, email: vcavalieri@solidarietaelavoro.it; mentre per l’anello di Punta Manara di sabato 1 agosto prenotazione sempre obbligatoria al link: https://bit.ly/20-1agoPuntaManara

Per rispettare le necessarie precauzioni che seguono le linee guida nazionali e regionali, tutte le attività sono rivolte ad un numero limitato di partecipanti e si svolgeranno in piena sicurezza nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.