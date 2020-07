Regione: morto l’ex presidente Angelo Carossino

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Carossino, che era il più anziano tra gli ex presidenti di Regione, e sentite condoglianze alla sua famiglia”. E’ quanto espresso dal presidente Giovanni Toti a nome anche della Giunta regionale ligure, non appena appresa la notizia della scomparsa dell’ex governatore.

“Una morte che addolora – dice Toti – per le sue doti umane e anche per la sua intelligenza e la sua capacità di ricoprire molteplici ruoli istituzionali e politici sempre con un profondo rispetto degli avversari”. “La sua scomparsa – conclude Toti – è sicuramente una perdita per tutta la regione”.