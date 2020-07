Regione: “Il ruolo della Ragioneria dello Stato”

Dal Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

“Ieri, in II Commissione, abbiamo votato all’unanimità la nuova proposta di legge che oggi sarà sottoposta al Consiglio regionale per il riconoscimento del bonus al personale sanitario ligure impegnato durante la pandemia”, fa sapere il vicecapogruppo regionale Andrea Melis.

“Ebbene, proprio ieri a margine della votazione, l’assessore Viale aveva detto “no polemiche” riconoscendo che quanto occorso nelle passate settimane era un atto tecnico della Ragioneria dello Stato. Ora che, grazie a norme del Governo, ci sono i fondi e la possibilità di usarli, dice “soluzione al pasticcio del Governo”.

“Le cose a questo punto sono due: o ieri in II Commissione Sanità e Sicurezza sociale c’era un suo alias oppure l’assessore Viale non conosce l’assetto dello Stato, il funzionamento dei suoi organi e il fatto che vi siano organi dello Stato che controllano la correttezza delle spese degli enti locali”.

“Ricordiamo che ciò che conta adesso è ottenere il risultato voluto da tutti, evitando polemiche quando sono davvero inutili e non interessano a chi attende risultati concreti”, conclude Melis.

“Oltre ai fondi statali già stanziati, in aggiunta a quelli che verranno impegnati dalla Regione, arriveranno poi in tutte le regioni i 40 milioni derivanti dal taglio delle spese della Camera dei Deputati”, fa sapere in merito il capogruppo regionale Fabio Tosi.