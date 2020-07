Stamattina più di una persona si è presentata agli ambulatori del Sant’Antonio di Recco dove aveva prenotato attraverso il Puc una visita dermatologica. “Purtroppo però – dice una delle persone che avevano prenotato e pagato il ticket – a Recco non sono previste visite dermatologiche”. Una mattinata perduta. La visita verrà fatta in altro giorno e in altra sede.