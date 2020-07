Recco: elezioni regionali, tris di candidati a sostegno di Toti

Saranno tre i candidati recchesi in corsa alle regionali. Franco Senarega è consigliere uscente e in lista con la Lega di Salvini. Dario Capurro ex sindaco, corre nella lista del presidente Giovanni Toti. Giuseppe Rotunno, invitato dall’amico Michele Scandroglio sarà in lista con Fratelli d’Italia. Partito questo del sindaco Carlo Gandolfo che si dice sostenga il vicesindaco di Genova Stefano Baleari (in ticket con Simona Ferro) che nei prossimi giorni formalizzerà le dimissioni dal Consiglio comunale genovese. Come è noto Matteo Rosso non si candiderà alle Regionali, ha dato la sua disponibilità a Giorgia Meloni a scendere in campo per le politiche.