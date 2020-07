Rapallo: Parco delle Fontanine, il calendario degli incontri

Dall’Associazione “Parco delle Fontanine” riceviamo e pubblichiamo

Con l’obiettivo di valorizzare il nostro Parco e di aiutarci vicendevolmente a riprenderci dopo lungo periodo dell’emergenza sanitaria, l’Associazione Parco delle Fontanine promuove una serie di incontri a carattere culturale e didattico ma dai toni leggeri e freschi come si addicono ad un’apericena di fine giornata.

Per partecipare, stante la normativa attuale, è obbligatorio prenotare al 327 5440826 (Chicco).

Possono partecipare anche i non soci, ovviamente. Portate i vostri amici e fate conoscere loro il nostro Parco, la nostra Associazione e le nostre iniziative!

Ogni sabato di agosto alle ore 18 con ingresso al fondo di Via Rizzo.

Sabato 1 Il filo della memoria (Tigulliana ed.). Racconti e storie del Tigullio e della Liguria. Marco Delpino dialoga con Alessandra Rotta sugli aspetti più particolari della nostra terra

Sabato 8 Burrasca per tre (Golem ed.). Gli “Scrittori in riva al mare” rivolgeranno domande a Marinella Gagliardi Santi sul suo ultimo romanzo ambientato a San Michele di Pagana. Con la partecipazione di Graziano Nardini

Sabato 15 Rapallo: policentrica e polifunzionale? Alessandra Rotta ed Enrica Melossi accompagnano in una nuova lettura della città, tra le pagine di “Rapall. La storia nei secoli” (Erga ed.)

Sabato 22 Il potere dell’arroganza (Tigulliana ed.) Remo Benzi dialoga con Marco Delpino sul proprio ultimo libro, con la partecipazione di Silvia Pedemonte giornalista del Secolo XIX