Rapallo: in consiglio la possibilità di trasformare i fondi in ‘bassi’

Una legge regionale voluta da Marco Scajola, ha previsto, che in tutte le città liguri trovino spazio quelli che sono conosciuti come “bassi” e che, nel centro storico di Genova, ospitavano incontri a pagamento. Parliamo della possibilità di trasformare magazzini, negozi chiusi, cantine e fondi di ogni genere in alloggi. Una scelta davvero infelice come dimostrano i Comuni dove i piani regolatori ammettevano tale possibilità. Anche perché è chiaro che, in via generale, il livello offerto agli stessi inquilini non è tra i migliori; si pensi all’umidità.

Domani questa normativa, spacciata come un toccasana per le imprese edilizie, sarà discussa in Consiglio comunale a Rapallo. L’augurio è che, per il bene della città nel suo complesso venga respinta.