Rapallo: elezioni regionali, scala reale di candidati

In cinque, al momento, i rapallesi in lista alle elezioni regionali: quattro per il centro destra di Giovanni Toti; uno per la lista progressista che propone Ferruccio Sansa. Fabio Tosi è consigliere e capogruppo uscente per il Movimento Cinque Stelle, unico, al momento almeno, a scendere in campo con Sansa.

Alessandro Puggioni, Lega è anche lui consigliere regionale uscente. Tre le matricole: Domenico “Mimmo” Cianci è nella lista del presidente Toti; Salvatore Alongi corre con Forza Italia e Paola Tassara per Fratelli d’Italia.