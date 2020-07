Rapallo: cercasi conservatore dei musei cittadini

L’amministrazione comunale di Rapallo intende affidare l’incarico di Conservatore/curatore dei due Musei cittadini. Si procederà alla selezione dei candidati per l’affidamento del servizio di Conservatore/Curatore museale per la durata di 24 mesi, con decorrenza presunta dal 1/settembre 2020, mediante espletamento di apposita procedura comparativa tra soggetti professionali idonei, valutati tramite acquisizione di curriculum e colloqui con il Dirigente del Settore.

Di seguito la determina pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune



1) Di avviare, facendo seguito alla Delibera G.C. n. 39 del 14/02/2020, la procedura pubblica volta al conferimento dell’incarico di curatore/conservatore per i musei cittadini, variando il per le motivazioni meglio descritte in premessa (periodo 01/09/2020 – 31/08/2022);

2) Di approvare e pubblicare l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un servizio professionale di conservatore/curatore in oggetto per il periodo sopra indicato, precisando che l’avviso pubblico e la modulistica completa sono conservati in atti;

3) Di dare atto che il contratto suddetto sarà stipulato mediante scrittura privata ed in modalità elettronica e comprenderà clausole considerate essenziali, inerenti la durata, il luogo di svolgimento, il corrispettivo, le modalità di pagamento dei corrispettivi nonché gli obblighi dell’aggiudicatario;

4) Di dare atto che l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola candidatura valida, purché ritenuta adeguata ai requisiti richiesti;

5) Che il Codice Identificativo di Gara (CIG) risulta essere il seguente:ZA82C53194

6) Di dare atto che gli obblighi di adeguata trasparenza e pubblicità verranno assoltimediantepubblicazione della documentazione per l’affidamento dell’incarico sull’albo on-line del comune di Rapallo;

7) Di demandare ad un successivo provvedimento la nomina della Commissione per la valutazione dei curricola e delle esperienze dei candidati;

8) Di prendere atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sig. Antonio Michele Gori;

9) Di quantificare il valore del servizio in complessivi € 24.000,00 comprensivo di qualsiasi onere fiscale, previdenziale e assicurativo.