Rapallo: 76 anni fa bombe sulla città con 37 vittime

“Venerdì 28 luglio 1944. Questa mattina alle 8.50, bombe su Rapallo. ase distrutte sulla piazza della Chiesa che è stata diroccata sul fianco verso la stazione. Sono accertati 31 morti ed altrettanti feriti. Gli Emiliani a Lagiaro, sono stati colpiti. Due bambini morti, tre suore ferite”. Così Giuseppe Pippo Costa scrisse quel giorno sul suo diario (Rapallo 1944-45 – Edizioni De Ferrari).

Oggi il sindaco Carlo Bagnasco ricorda quel giorno infausto: “Era una calda giornata estiva come quella di oggi quando, il 28 luglio del 1944 i nostri concittadini udirono il rombo assordante degli aerei militari inglesi che sorvolavano il Tigullio e sganciavano bombe anche su Rapallo.

Il bombardamento causò la morte di 37 persone, tra le quali bambini, anziani e malati e provocò gravi danni a una parte del centro storico cittadino”.

“Oggi ricordiamo quei fatti tragici e le persone che persero la vita grazie a due targhe commemorative, una nell’atrio del palazzo comunale, l’altra sulla facciata della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, lato Piazza Canessa”.

“Ringrazio Pietro Cardinale, figlio di una delle vittime del bombardamento, per avermi inviato la sua preziosa testimonianza di cui mi faccio tramite per tenere vivo il ricordo di quegli avvenimenti: la tragedia di quanto avvenuto in uno dei periodi più bui della storia d’Italia sia per tutti noi da monito affinché quanto accaduto non si ripeta più”.