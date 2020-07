Nervi: domani presentazione del libro su Roberto Bolle

Dall’ufficio stampa Ecletticarte riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 29 luglio 2020 – ore18.30 presso il Castello di Nervi (passeggiata Anita Garibaldi 22), presentazione del libro “Il fenomeno mediatico Roberto Bolle – L’ultimo dio della danza” di Francesca Camponero

In questi giorni si sta svolgendo a Nervi la seconda edizione del Festival Internazionale del Balletto e della Musica. Tanti gli importanti ospiti del mondo della danza tra cui l’etoile Eleonora Abbagnato che proprio la sera di mercoledì 29 luglio si esibirà sul palco dei Parchi.

Per questo ANPI, ANCR e l’Associazione Culturale EcletticArte hanno pensato fosse la giornata giusta per presentare, prima del balletto, un libro che parla di un’altra grande etoile internazionale: Roberto Bolle.

Il libro scritto dalla giornalista – critico di danza Francesca Camponero intitolato ”Il fenomeno mediatico Roberto Bolle, l’ultimo dio della danza” (Gedi Edizioni), non è nè una biografia del noto ballerino, nè una carrellata di fotografie dello stesso. A questo hanno già pensato altri. Si può piuttosto considerare come un viaggio nella splendida carriera di Bolle, che mette a fuoco tutti i vari passaggi avvenuti per raggiungere l’apice di successo. Dai palcoscenici internazionali alle maggiori piazze italiane, gli stati olimpici, ma anche le passerelle della moda, i set di spot pubblicitari, fino a trionfare in tv con uno show che non comprende solo danza. Insomma Bolle always and everywhere grazie ad una fantastica operazione di marketing che è stata in grado di fare di lui un personaggio tanto popolare da essere noto anche a chi di danza classica non si è mai interessato.

Importante contributo al libro sono stati forniti dall’Ing. Pietro Barbera di Trapanai col suo “vinarello”, che ritrae Bolle dipinto con Nero d’Avola, e dall’artista Michelangelo Manente coi suoi simpatici fumetti usciti su “Mi-Tomorrow”, quotidiano free press di Milano. Ambedue hanno avuto piacere di prendere parte al progetto della giornalista genovese concedendo la pubblicazione delle loro opere che rendono la copertina unica e accattivante.

L’ingresso alla presentazione è libero, fino ad esaurimento posti nel rispetto delle indicazioni sanitarie riguardo emergenza covid 19.