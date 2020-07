Levanto: sabato visita guidata al convento francescano

Da Agtl La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Sabato 1 agosto, in occasione della seconda tappa levantese di “Girovagando 2020”, l’iniziativa organizzata dalle guide abilitate di Agtl (Associazione Guide Turistiche Liguria – sezione della Spezia), la mattina di sabato 1 Agosto il convento francescano della Santissima Annunziata aprirà le porte a coloro che ne vorranno scoprire i segreti più nascosti. Guidati da Francesca Giovanelli si partirà a piedi dal centro storico di Levanto e si raggiungerà in breve il sagrato della chiesa, immersa nel verde delle colline, per poi proseguire il viaggio tra i chiostri, il refettorio e le opere d’arte che ne hanno costellato la storia.

Durata della visita 9:30/11:30. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono rivolte a un numero limitato di partecipanti. Quota di partecipazione: eu 10; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Prenotazione obbligatoria e informazioni:

333 4336823; agtl.laspezia@gmail.com