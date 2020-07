Lettere/ “Caro Bocelli, prima di parlare, rifletta”

Da Giovanni Battista Casareto riceviamo e pubblichiamo

Caro Andrea Bocelli

non userò parole insultanti ed offensive, ma le sue affermazioni di ieri al convegno “negazionista” della Lega sul Coronavirus, hanno suscitato in me, grande dolore, amarezza e sconcerto. Vede Andrea, un personaggio come lei, dalla grande popolarità nazionale e internazionale, dovrebbe avere la consapevolezza che anche mezza parola detta fuori dal seminato, può avere un impatto devastante sulla nostra opinione pubblica, ancora disorientata e colpita umanamente, dai mesi di chiusura per l’emergenza del virus cinese.

Sentendo quelle sue parole, molti italiani, già pesantemente intossicati da notizie false e farlocche, avranno pensato “se lo dice Bocelli, sarà vero”. Certo, siamo abituati alle balle di Salvini che ogni giorno se ne inventa una nuova, ma da lei, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sentirla dire “Mi sono sentito umiliato e offeso perché non potevo uscire di casa”, oppure “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?”, sono pensieri e frasi che si possono dire in famiglia e tenerseli per se come dubbi amletici, ma non si possono esternare in modo così plateale, senza pensare alle conseguenze, perché ognuno di noi ha la responsabilità di ciò che dice e scrive.

E chi è un personaggio pubblico ne ha molto di più di un semplice cittadino e deve <o dovrebbe>, pensare prima di parlare e usare un linguaggio corretto, sobrio e responsabile. Io sono disabile, affetto da tetraparesi spastica e vivo in provincia di Genova e non ho la fortuna di avere una famiglia, una moglie e dei figli miei, come ce l”ha lei…. Non ho nemmeno la fortuna di conoscere un sacco di persone, ma tra quelle che conosco alcune sono state ricoverate in terapia intensiva e non sono più tornate a casa. E sono morte disperate, senza che nessuno gli stringesse la mano e i familiari potessero salutarli per l’ultima volta.

Ricordo a me e se mi permette anche a lei, che nei giorni furenti di marzo e aprile, quando i bollettini di guerra erano sconvolgenti, la gente, soprattutto anziani, venivano sterminati come insetti, c’era chi, uomini e donne in carne e ossa, che dai corridoi degli ospedali di tutta Italia, sfiniti e devastati ci chiedevano di non uscire, ci chiedevano di stare a casa e di rispettare la legge. Io non so se lei ha percepito realmente il dramma della città di Bergamo, di quella drammatica notte in cui i camion dell’esercito trasportavano decine di bare alla cremazione. Le assicuro che quelle immagini me le porterò per sempre nel cuore.

Penso che oltre 35.000 vittime in Italia e migliaia in tutto il mondo, non siano pupazzi o manichini e meritino rispetto. Mi consenta di dire che quei morti meritavano un po’ più di considerazione e del suo silenzio. Prima di parlare avrebbe dovuto pensare a tutti quei poveri cristi,che dagli ospedali sono andati direttamente al cimitero, senza una cerimonia, senza un saluto ai propri cari, senza sapere neanche che sarebbero dovuti morire.

Cordialmente

Giovanni Battista Casareto (Recco Genova)