Framura: “Incontri in biblioteca” con Marco Ferrari

Da Maria Teresa Ripamonti, biblioteca di Framura, riceviamo e pubblichiamo

Si informa che la Biblioteca Civica di Framura ha organizzato il seguente evento:

Sabato, 1° agosto 2020 alle ore 21.30 in Località Costa di Framura

Marco Ferrari presenterà il suo ultimo libro “L’incredibile storia di Antonio Salazar, il dittatore che morì due volte” (Laterza, 2020).

Lo scrittore Marco Ferrari ci racconta con stile scorrevolissimo e rigoroso la storia politica e privata del dittatore più longevo d’Europa e figura chiave del regime portoghese: Antonio de Olivera Salazar (1889-1970). Libro avvincente che assieme alle vicende pubbliche e private del dittatore ci descrive un Portogallo chiuso in sé stesso nella disperata e anacronistica difesa del più grande impero coloniale esistente. In questo scenario, costellato da innumerevoli episodi di complotti, ribellioni, repressioni e rivolte, si staglia la figura di Salazar. Figura complessa dalle molteplici contraddizioni che si ispira al fascismo italiano ma che, da autentica eminenza grigia, non ama apparire in pubblico.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti CoVid e del distanziamento sociale.