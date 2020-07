Cogorno: al Villaggio corso biennale per estetista

Al via il nuovo percorso biennale per estetista al Villaggio del Ragazzo

Un percorso personale e professionale che permette di apprendere una delle professioni più affascinanti e richieste.

Sulla scia dell’entusiasmo per l’avvio, nell’anno 2019, del primo percorso biennale per estetista riservato a maggiorenni, il Villaggio del Ragazzo propone una nuova edizione con avvio ad ottobre.

L’anno concluso ha visto le partecipanti affrontare e superare con successo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, e grazie al super affiatato gruppo di lavoro (docenti e studenti), all’entusiasmo che lo ha caratterizzato e alla caparbietà di voler andare avanti “nonostante tutto”, il corso è proseguito in modalità FAD.

La formazione a distanza si è rivelata, pur nella contingenza del momento, una modalità formativa flessibile e apprezzata dalle allieve, permettendo loro di portare avanti il programma di studi, conciliando così il proseguimento della formazione con l’inattesa situazione di chiusura delle attività.

Nel mentre al Villaggio non si è perso tempo: allestimento di un nuovo laboratorio e razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, creazione di spogliatoi indipendenti, definizione di nuove procedure di igienizzazione, acquisto di nuovi dispositivi di protezione: tutto per garantire, al rientro, la sicurezza di allievi e docenti, nel rispetto delle norme previste dalle linee guida di settore.

La nuova edizione, quindi, è in partenza sotto i migliori auspici: a un format strutturato e collaudato, con un team di docenti provenienti dal mondo delle professioni in grado di trasmettere al contempo le competenze e l’entusiasmo necessari, si aggiungono importanti novità, tra cui la riproposizione di una parte di percorso in modalità a distanza, che permette una gestione più flessibile dei tempi di studio e quindi una maggior conciliazione con esigenze lavorative e familiari.

Naturalmente il corso è riconosciuto da Regione Liguria (Alfa) e permette, al termine del biennio e previo esame direttamente in sede, di acquisire la qualifica di estetista “dipendente”.

Per gli interessati è possibile ottenere ulteriori informazioni consultando il sito vrsformazione.it, visitando la pagina FB vrsformazione oppure chiamando direttamente Rosaria Floridia, coordinatrice dell’area estetica, al numero 351 940245.