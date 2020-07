Chiavari: canali deflusso in via Piacenza, pulizia e interventi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Canali di deflusso di via Piacenza. Pulizia condotti e interventi per eliminare commistioni tra rete acque bianche e nere.

L’estate non ferma le ispezioni e le verifiche dello stato di manutenzione dei canali di deflusso delle acque cittadine. Sotto esame la rete meteorica del quartiere di Ri basso, nel tratto compreso tra piazza Sanfront e via Piacenza.

Il consigliere Garibaldi Paolo, delegato Ato e al ciclo delle acque, spiega l’intervento in fase di realizzazione «Da tempo, in questo tratto, i cittadini lamentavano un forte odore di fogna proveniente dai grigliati presenti tra il benzinaio e la farmacia di via Piacenza: abbiamo individuato una vecchia condotta fognaria, dismessa ma non chiusa ermeticamente, che tracimava nel canale delle acque bianche e siamo intervenuti per sostituire la tubazione deteriorata. Inoltre, a lato del distributore, è stato individuato un tubo di scarico di acque nere proveniente dal condominio attiguo che, completamente rotto, sversava nella rete meteorica. Nel frattempo, abbiamo voluto indagare anche lo stato di manutenzione dei canali delle acque bianche e, grazie alle videoispezioni, abbiamo riscontrato ostruzioni dei condotti pari al 50%: sono, quindi, partiti ieri mattina gli interventi di pulizia, tramite camion a risucchio e, in parallelo, un controllo accurato della rete fognaria in direzione Caperana – sottolinea Garibaldi, sempre in prima linea quando si parla di messa in sicurezza dei condotti cittadini – È fondamentale risolvere definitivamente queste commistioni di acque bianche e nere che generano un danno ambientale importante, altrimenti è inutile parlare di impianto di depurazione».