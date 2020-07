Camogli: vie nella Valle e di Mezzo, riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In via nella Valle e in via di Mezzo si sta procedendo con la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione.

I lavori sono previsti nel contratto Consip, servizio luce 2 tra il Comune di Camogli ed Enel Sole, per apportare migliorie agli impianti di illuminazione pubblica, mirate al risparmio energetico e al rinnovamento tecnologico.

Il rinnovo degli impianti non comporta oneri aggiuntivi per il Comune e, sotto il profilo estetico e paesaggistico, dona continuità a quanto già fatto in precedenza.

L’intervento prevede la sostituzione del vecchio impianto, con linea di alimentazione in cavi aerei, con uno ex-novo, con linea in cavi interrati e sostegni di arredo urbano, e utilizzando 18 nuovi apparecchi artistici a LED AEC mod. Mini Armonia.

I sostegni presenti saranno recuperati per sostituire alcuni corpi danneggiati in altre zone del territorio.

I tecnici di Enel Sole, insieme ai tecnici comunali, hanno studiato il posizionamento dei sostegni in modo da limitare al massimo i disagi per la circolazione degli autoveicoli nonché per la preservazione del manto stradale da poco ricostruito, limitando la sezione di scavo.

Il rifacimento dell’impianto di illuminazione comporta un risparmio energetico del 47% (pari a 1.778 kW h /Anno e 1,32 t CO2/anno.