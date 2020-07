Avegno: “Ex oleificio, possibile riqualificazione”

Da “Attiva Avegno” riceviamo e pubblichiamo

La riqualificazione ambientale passa anche attraverso i buoni propositi, in aggiunta alle disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo in base alla legge regionale n.23 del 29/11/2018.

Oggi il comune di Avegno può avere accesso alla prima tranche di contributi utili per la progettazione della conversione delle aree soggette ad una riqualificazione ambientale fra cui l’area ex oleificio Capurro.

Un risultato raggiunto attraverso una attenta ricerca della filiera normativa di accesso ai contributi Regionali, supportata da una mozione presentata nel febbraio del 2019 dal gruppo consiliare di Attiva Avegno; una vera e propria spinta, grazie alla competenza e all’intuizione dei singoli e al lavoro svolto dai funzionari dell’ufficio tecnico, nel redigere ed individuare in ambito distrettuale, gli spazi in condizioni di degrado, potenzialmente soggetti ad una azione di riconversione.

Un contributo di 26 mila euro è già disponibile, apre un nuovo spazio di valutazione del territorio e mira a rendere accessibili le aree e gli spazi verdi sin d’ora non utilizzati dalla comunità.