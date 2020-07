Varese Ligure: addio a Picetti, artista dei ‘croxetti’

di Guido Ghersi

Il paese di Varese Ligure è in lutto per la scomparsa di Pierino Picetti, storico intagliatore di “stampi per croxetti”.

Aveva 82 anni e da oltre un anno soffriva di problemi di salute. Personalità molto nota, è merito suo se il piatto più tipico della locale cucina, i “croxetti”, sono stati conosciuti ed apprezzati persino dai turisti giapponesi, che si recavano a Varese Ligure per comprare i suoi stampi.

Ha fatto conoscere la tradizione dei “croxetti” in giro per il mondo ed è stato molto apprezzato anche da Gualtiero Marchesi.

Tra le prime a ricordarlo su Facebook la signora Michela Marcone, albergatrice ed ex-sindaco.