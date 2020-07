Tennis/ Recco: vittoria del Santa Margherita sul Vomero

Dalla Pro Recco Tennis riceviamo e pubblichiamo

Vittoria del T.C. Santa Margherita, per 5 a 1, sul forte T.C. Vomero di Napoli nella gara di andata valida per la promozione in A1.

Spettacolare incontro fra Andreas Seppi e l’olandese Robin Haase, già n. 33 del mondo, che ha visto prevalere l’italiano, portacolori del club ligure, per 62 67 10/5. altrettanto bella e lottata la vittoria del n. 12 d’Italia Lorenzo Giustino contro il napoletano Gianluca Di Nicola.

Vittorie poi dei levantini Luca Castagnola su Giuseppe Caparco per 64 76 e Lorenzo Ferri su Gianmarco Cacace per 64 62.

Nei doppi vittoria per 62 61 di Seppi in coppia col tedesco Tim Puetz contro Haase e Calvano e sconfitta di misura per 36 75 11/9 di Castagnola in coppia con Nosei contro Esposito/ Cacace.

Grande soddisfazione del Presidente della Pro Recco Tennis Aldo Gandolfo e dei consiglieri addetti all’organizzazione Sergio Olcese, Emanuele Secondin, Alberto Marchetti e Mario Luzii, per la riuscita dell’impegnativa manifestazione, per il comportamento corretto del numeroso e competente pubblico molto attento alle regole anticoronavirus e per i complimenti ricevuti dal presidente del Santa Margherita signor Mauro Iguera entusiasta dei campi, del verde che li circonda e dell’impeccabile servizio ristoro guidato dalla famiglia Zucca.