‘Santa’: “Sentiero delle Gave, ora vogliamo risposte”

Da “Caversazio Sindaco” riceviamo e pubblichiamo

Qualcosa si è mosso sulle Gave, questa volta non per costruire ma per demolire. Ora è il tempo delle risposte: chi ha finanziato questi lavori? Perché sono stati autorizzati? Da chi sono stati svolti? Quanto sono costati? Un sopruso simile, ai danni di tutti i cittadini sammargheritesi e liguri, va chiaramente e dettagliatamente definito.

Sia chiaro, la nostra battaglia non si ferma qua. Come abbiamo esposto durante il consiglio comunale del 25 Luglio 2019 il Sentiero delle Gave deve tornare al suo aspetto e alla sua bellezza originaria. Un processo di riqualifica e di ripristino deve essere portato a termine e noi vigileremo affinché ciò avvenga nel minor tempo possibile.

In ultimo vogliamo sperare che questa lunga Odissea possa aver insegnato qualcosa a chi questo paese lo amministra e a chi del Parco ne è Presidente: i cittadini riconoscono nel territorio le loro più grandi ricchezze ed espropriazioni illegittime di queste ultime non saranno più tollerate.

Creuza de Ma