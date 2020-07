‘Santa’: “Il virus che infetta le notti delle vacanze”

Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, la movida sammargheritese continua a tenere banco. Scrive un lettore: “Un’estate così a Santa Margherita non si era mai vista e probabilmente non se la sarebbe potuta aspettare nessuno. Risse, atti vandalici e degrado stanno rovinando la stagione di uno dei borghi più ambiti d’Italia che, per sua stessa natura, non era né pronto né abituato a dover fare i conti con frequentazioni tanto indisciplinate. Le reazioni da parte della politica e delle Forze dell’Ordine non si sono fatte attendere ma non si può certo dire che Santa Margherita abbia ancora ritrovato la pace che i suoi affezionati turisti ricercano in questo angolo di paradiso. Vivere nel centro storico rimane un’impresa impossibile. Ogni notte, weekend e non, urla e schiamazzi rovinano il riposo di chi è in vacanza e di chi la mattina dopo deve alzarsi ed andare a lavorare”

Diciamo che proteste di schiamazzi arrivano anche da altre località della Riviera, ma non con l’insistenza di Santa Margherita Ligure.

Prosegue la lettera: “Inizialmente si poteva pensare che si trattasse di gruppi di ubriachi di ritorno da una serata danzante. Col tempo stiamo invece capendo che si tratta di un problema di più ampio respiro e abbiamo imparato a fare i conti con questo delirio notturno anche durante la settimana, quando le discoteche sono chiuse e la movida, cosi come i controlli, rallentati. Sicuramente c’è un problema sociale se i ragazzi non hanno di meglio da fare che andare in giro la notte a urlare nelle piazze e tirare calci a cassonetti ed automobili (foto di questa mattina). Altrettanto sicuramente però ci viene da domandarci se gli stessi problemi stiano tenendo svegli gli ospiti di Forte dei Marmi, Capri, Porto Rotondo oppure se queste località chic, con cui Santa Margherita tanto desidera confrontarsi, siano riuscite a mantenere un turismo di élite nonostante la mancanza della clientela straniera. Nel frattempo possiamo solo constatare, a malincuore, che quest’estate a Santa sta accadendo qualcosa di molto grave”

Si sta anche verificando un altro fenomeno, le persone che fotografano o filmano il branco in azione, hanno il timore di essere individuati in caso di pubblicazione delle immagini e di subire ritorsioni.