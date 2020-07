Sabato sera, durante un servizio per prevenire le “Stragi del Sabato sera”, i Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure, a seguito di controlli nei pressi di locali notturni e di posti e di controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” un 31 enne di torinese e un 24 enne milanese, poiché, dopo il test alcolemico, sono risultati avere rispettivamente un tasso di g/L di 1,21 e g/L 1,01. Documenti di guida ritirati.