Recco: le Serate gastronomiche di questa settimana

Da Dimensione Riviera Promozioni riceviamo e pubblichiamo

Ristorante Da O Vittorio e Ristorante da Lino questa settimana per le Serate gastronomiche recchesi in versione estiva.

Per l’occasione, straordinarie aperture serali prolungate fino alle ore 21 dei commercianti di Recco.

Organizzate dai ristoranti del Consorzio Recco Gastronomica con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Recco, Camera di Commercio di Genova, Fipe Liguria, Confcommercio Genova, Fepag Genova e la collaborazione di Ascom delegazione di Recco, Civ Recco e Pro Loco Recco.

Le “Serate”, il cui tradizionale inizio era previsto lo scorso 1° marzo, purtroppo sono state bruscamente interrotte dal fulmine arrivato con l’emergenza epidemiologica covid-19 e definitivamente troncate dal Decreto del 10 marzo che imponeva la chiusura dei ristoranti alle h 18,00, sostituito subito dopo dal successivo che imponeva la chiusura totale, lasciando i ristoratori recchesi frastornati e depauperati di una loro consuetudine lunga ben 45 anni, tutti gli anni a febbraio a marzo, le loro “Serate”.

Per i ristoratori recchesi la cosa è stata devastante, colti dal repentino stop nel pieno dei preparativi, con gli chef giunti dalle varie parti d’Italia, già nelle cucine recchesi nel pieno delle preparazioni.

La lunga e forzata “pausa”nonostante lo sconforto e l’incertezza dei momenti vissuti, non ha però mai messo in dubbio la ripresa delle loro Serate che vengono riproposte ora in versione estiva, con menù ovviamente diversi da quelli di febbraio e marzo, menù ricchi dei piatti più amati della tradizione con quei prodotti di mare e di terra che tanto caratterizzano la cucina ligure più semplice. Senza dimenticare il piacere di ritornare a vivere i momenti conviviali che i ristoratori recchesi, Vitturin 1860, Manuelina, Da O Vittorio, Alfredo, la Baracchetta, Lino e Da Angelo, da sempre riescono a trasmettere nei loro locali. Tutti ristoranti con ampi spazi che non hanno avuto problemi nell’adeguarsi alle disposizioni per garantire il distanziamento sociale, rivisti e riorganizzati come necessario, alcuni anche con nuovi spazi all’aperto.

In occasione delle serate gastronomiche estive i commercianti di Recco prolungheranno le loro aperture fino alle ore 21, un invito ai partecipanti di arrivare con anticipo in Città e anche ai residenti e turisti di sfruttare le prime ore della sera, al riparo dal caldo del pomeriggio, girovagando lungo le vie e le piazze fra le molte attività commerciali cittadine che da tempo continuano ad essere un punto di riferimento per Genova, da cui dista una ventina di km, e per i turisti in particolare del nord Italia.

Ancora due le serate del primo turno:

Martedì 28 luglio

Ristorante Da O Vittorio

Aperitivo Brut Riserva “Elena” Valentino di Monforte d’Alba Classico

Variazione sul crudo di mare

Ostriche Fine de Claire con gelatina al lime

Gambero di Santa in cruditè

Carpaccio di palamita fumè

Tartare di ricciola con crema al caprino e gocce di liquerizia

Salmone Gravlak con gazpacho di fragole

Focaccia di Recco col formaggio Igp

Sharis Rosato “Ale” Ammiraglia Frescobaldi Toscana IGT

I Pansoti del Porcino d’Oro (miglior piatto 2006)

Bianco di branzino con zucchina trombetta e maionese al prezzemolo

Pesche e amaretto del Sassello in frolla con gelato alla ricotta.

Euro 50,00 tutto compreso a persona.

La nuova terrazza al ristorante Da O Vittorio a Recco

Giovedì 30 luglio

Ristorante Da Lino

Calice di benvenuto con cuculli

Focaccia di Recco col formaggio Igp

Fantasia di acciughe del Mar Ligure

Risotto alla marinara cotto nel tradizionale coccio di terracotta

Spiedino di moscardini novelli e gamberi viola di Santa Margherita

Sfogliatine con crema al mango e fragole fresche

Caffè

Vini Liguri in abbianamento

Euro 40,00 tutto compreso a persona.

Si prosegue poi ad agosto

Tutti i venerdì e sabato di agosto Manuelina Ristorante “Cena in terrazza”

Lunedì 3 agosto Storica Focacceria della Manuelina

Mercoledì 5 agosto Ristorante da Vitturin 1860

Giovedì 20 agosto Ristorante Da Angelo

Domenica 23 agosto Ristorante Alfredo

Martedì 25 agosto Ristorante Da O Vittorio

Giovedì 27 agosto Ristorante Da Lino

Data la particolare situazione, si consiglia sempre la prenotazione.

Info: Fb Serate Gastronomiche Recchesi