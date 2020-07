Rapallo: “San Francesco, molte le cose da chiarire” (2)

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

“Questa mattina in IV Commissione, abbiamo affrontato il tema dei lavori della copertura del torrente San Francesco di Rapallo. Durante la seduta di oggi, per la quale ringrazio gli uffici regionali e quelli del comune di Rapallo che sono intervenuti, sono emersi molti particolari, che dovranno essere chiariti al più presto”, fa sapere il capogruppo regionale Fabio Tosi.

Che poi spiega: “Ad esempio, non siamo sicuri che sia stata correttamente eseguita l’impermeabilizzazione della prima parte dei lavori che fa capo al primo stralcio, tuttora incompiuto nonostante l’amministrazione locale avesse assicurato il fine lavori per il 31 dicembre 2018. Sono anche sorti dubbi sulla reale altezza della pavimentazione di fronte all’edificio del lungomare dove è stata realizzata la rampa: sembrerebbe che il dislivello non corrisponda al metro e mezzo indicato nel progetto originale. Su questo punto in particolare, però, non abbiamo ricevuto risposta esaustiva. Ci è stato invece comunicato che sono stati revocati i lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto nel febbraio del 2020 e che tutte le travi che sono alloggiate in un terreno di proprietà del comune, verranno utilizzate quando ripartiranno i lavori. Il Comune poi ha reso noto alla Commissione che procederà con un nuovo bando, nel quale verrà inserita la parte rimanente del primo stralcio e tutto il secondo stralcio dell’opera. Facendo i dovuti scongiuri, il fine lavori è dunque previsto per il 2022-2023. Morale: quasi sei anni per un’opera che sfido chiunque a definire complessa. Iniziata nel 2017, è ancora incompiuta…”.

“Per avere un quadro completo delle criticità che di fatto non hanno consentito a Rapallo di avere la copertura nei tempi ottimali, insieme alla consigliera M5S Isabella De Benedetti chiederemo ulteriori lumi al Comune – continua Tosi -. E come da invito da parte degli stessi uffici comunali, cercheremo di fissare un incontro con chi di dovere dell’amministrazione: riteniamo debbano essere chiariti alcuni dettagli cui ad oggi non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti”.

“In merito al cantiere infinito, stupisce l’intervento del collega regionale Puggioni, che oggi, difendendo a spada tratta l’amministrazione locale, ha attribuito la paradossale situazione al Codice degli appalti e alla burocrazia. Il collega si è forse dimenticato che quando iniziarono i lavori della copertura, lui e la Lega avevano attaccato pesantemente l’amministrazione? Oggi invece va tutto bene e le inadempienze si possono convenientemente dimenticare? Quella del Codice degli appalti poi pare stia diventando una fissa del centrodestra: ricordiamo ancora tutti le infelici dichiarazioni del Governatore, quando aveva auspicato l’abolizione del Codice degli appalti. Frasi che ancora oggi fanno rabbrividire… Attenzione però: la deregolamentazione del settore, è piena di insidie. Una volta smantellate le regole che assicurano legalità, trasparenza, sicurezza e contrasto alla corruzione, non c’è camice che ripari dal virus delle infiltrazioni!”, conclude Tosi.