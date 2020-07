Un primo passo verso la normalità e la ripresa (per lo meno in parte) dei servizi sembra essere stato compiuto: parrebbe prossima la ripresa del funzionamento dell’impianto di distribuzione di carburante nel Porto Turistico di Rapallo (Molo Langano), un dato non da poco considerato che il dilungarsi della sospensione del servizio avrebbe compromesso ulteriormente la funzionalità dell’asset.