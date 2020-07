Rapallo: nuovo direttivo alla Bocciofila “M.Gandolfi”

Dall’Associazione dilettantistica sportiva Bocciofila Rapallese “M. Gandolfi”, riceviamo e pubblichiamo

Si rende noto che a seguito alle elezioni del Consiglio Direttivo avvenute in data 11/12 luglio, tra i candidati alle cariche sociali ed all’Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo, sono state affidate le seguenti cariche:

•Remigio Volante: Presidente

•Antonio Vicini: Vicepresidente e Tesoriere

•Corrado Patrone: Direttore Sportivo

•Giulio Biolcati: Economo del settore Sportivo

•Alessandro Ossi: Segretario

•Luciano Viale:Commissario Tecnico

•Gianni Cereseto: Commissario Tecnico

Il nuovo Consiglio ringrazia tutti i partecipanti alle elezioni e ringrazia tutti i soci per l’attaccamento all’Associazione Bocciofila Rapallese “M. Gandolfi”. Comunica agli stessi, la volontà di svolgere con passione e dedizione il lavoro assegnato, per far crescere l’Associazione, con la dedizione e la serietà che la contraddistingue.

Il Presidente Remigio Volante