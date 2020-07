Rapallo: ancora due successi al Circolo Golf e Tennis

Da Fabrizio Pagliettini, Direttore Circolo Golf e Tennis Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il 10 Maggio scorso il Circolo Golf e Tennis Rapallo ha ripreso la sua attività dopo il forzato periodo di sospensione; l’obiettivo indicato dal Presidente Attilio Riola è stato, sin da subito, una incitamento a “rialzare la testa” e guardare al futuro con ottimismo.

Dopo un mese circa viene inaugurata la nuova area di allenamento nei pressi della Club House e cominciano le gare e gli appuntamenti per migliorare la risposta turistico sportiva del territorio; nasce la Academy Swing Studio per il settore golf e prosegue il lavoro del gruppo dei Maestri sui campi da tennis lungo Via Mameli.

La sensazione è che pur tra difficoltà gestionali inevitabili, non ci siano in realtà cali di tensione e tutto sia programmato per ritrovare il giusto entusiasmo alla ricerca di risultati e di una rinnovata stabilità.

Nell’ultimo week end si sono raccolti i primi frutti con in bacheca due ottime prestazioni.

Partiamo dalla prima, la piu’ importante perché ottenuta a livello assoluto e nazionale: Lucrezia Rossettin, una delle atlete piu’ forti del vivaio golfistico ruentino, maglia azzurra da un biennio, è salita sul podio del Campionato Nazionale Femminile giocato sull’impegnativo percorso del Royal Park G&CC I Roveri (par 72). Lucrezia, allenata dal Coach rapallese Luigi Figari, si è aggiudicata il terzo posto assoluto dopo quattro giorni combattutissimi, lottando con grinta, carattere e tecnica contro Giocatrici fortissime e esperte. Un risultato veramente eccellente che premia una ragazza esemplare per spirito di sacrificio e passione.

Il settore tennis, invece, nel week end ha giocato la punta di diamante del suo settore giovanile: Simone Massucco, nato il 22 gennaio 2006, si è infatti imposto nel Campionato Regionale Under 14 battendo in finale Simone Giromella del Tennis La Spezia con un perentorio anche se sofferto 6/4 7/5. Simone è un ragazzo di prospettiva, tecnicamente molto dotato e che si distingue (particolare molto apprezzato dal team direttivo) per correttezza e comportamento sul campo sempre controllato. Allenato da Alessandro Strazza supportato dal team di maestri del Circolo riesce ad attrarre su di sé la simpatia e l’apprezzamento di tutti i Giovani tennisti rapallesi che ieri erano in gran parte presenti al Tennis Club Valletta Cambiaso per incitarlo nel raggiungimento della bella vittoria.

