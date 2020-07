Framura: sabato la presentazione del libro su Antonio Salazar

Dall’Associazione Framura Turismo riceviamo e pubblichiamo

Per la rassegna “Incontri in biblioteca”, sabato 1 agosto 2020, alle ore 21.30, in località Costa di Framura, Marco Ferrari presenterà il suo ultimo libro “L’incredibile storia di Antonio Salazar, il dittatore che morì due volte”

Marco Ferrari, giornalista e scrittore, ha lavorato per l’Unità e Rinascita. Attualmente collabora con il quotidiano La Repubblica. È stato consulente editoriale della Fratelli Alinari di Firenze. Autore di numerosi romanzi, nel 1995 gli è stato conferito da A. Bertolucci il premio letterario “Lerici-Golfo dei Poeti”. Nel cinema e in teatro ha collaborato con A. Benvenuti e con il regista M. Sciarra, sceneggiando il proprio romanzo “Alla Rivoluzione sulla due cavalli” e vincendo nel 2001 il “Pardo d’oro” al Locarno International Film Festival. Autore televisivo di trasmissioni quali Emilio (Retequattro) e Sulla cresta dell’onda (Rai), attualmente è collaboratore di RadioTre Rai.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti CoVid e del distanziamento sociale.