Elezioni: la pubblicità elettorale su Levante News

Levante News comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni europee, regionali e amministrative 2020 in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana. Si ricorda che tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il Committente.

Gli spazi di pubblicità elettorale saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta.

Levante News si impegna a pubblicare i banner entro un giorno lavorativo successivo alla ricezione del materiale e del pagamento degli spazi.

È vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.

Il committente si assume la responsabilità civile e penale di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando Levante News da ogni responsabilità. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari.

Levante News si riserva di verificare i contenuti e la grafica del messaggio elettorale; se ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata.

Sarà cura del committente fornire ad ObiettivoNews il materiale informatico attraverso e-mail in tempo utile per la realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato.

Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui al presente codice di autoregolamentazione, dietro regolare fattura.

Per le tariffe, le specifiche grafiche e per altre informazioni si prega di scrivere a levantenews@studiohelix.it o contattare direttamente il numero 0185 723 961.