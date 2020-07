Covid: focolaio savonese, nessun nuovo positivo

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 150 nuovi tamponi, tutti risultati negativi. Dei cinque ricoverati: due sono stati dimessi, due restano in ospedale, in buone condizioni, e uno si trova in isolamento nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.