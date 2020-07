Chiavari: si è insediato il nuovo segretario comunale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Fulvio Pastorino è il nuovo segretario generale del comune di Chiavari. Questa mattina l’incontro con il sindaco Marco Di Capua.

Avvocato, classe 1960, Pastorino ha maturato una notevole esperienza nella pubblica amministrazione, svolgendo l’incarico in numerosi comuni del nord Italia, ricoprendo per ultima la carica di segretario generale di Gallarate.

«Tutta l’amministrazione augura buon lavoro al segretario Pastorino che oggi ha preso ufficialmente servizio – ha detto il primo cittadino Di Capua – sicuri che nascerà una proficua collaborazione e sinergia nell’interesse dell’ente e della nostra comunità».

«Sono felicissimo e ringrazio per l’opportunità di prestare il mio servizio in una città prestigiosa della regione in cui sono nato e dove mi sono formato culturalmente e professionalmente. Assicuro massimo impegno e piena collaborazione» chiude Pastorino.