Chiavari-Rapallo-Sestri: la “Forza dell’Italia” alle Poste

Poste Italiane ha realizzato le cartelle filateliche “Le Meraviglie dell’Italia”, che raccolgono i francobolli emessi nel corso degli anni dedicati ai principali personaggi della cultura, dell’arte e della scienza che hanno fatto grande il nostro Paese. Una nuova produzione della Filatelia che segue la recente distribuzione dei folder “La Forza dell’Italia”, dedicati alle professioni in prima linea nell’emergenza sanitaria.

Entrambi i prodotti sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico: Chiavari in P.zza Ns Signora dell’Orto, Rapallo in Via Monsignor C. Boccoleri 12 e Sestri Levante in Via Caduti Partigiani 10.

Un’altra importante occasione per il francobollo per raccontare, in un piccolo spazio, grandi storie del nostro patrimonio artistico e culturale: un’iniziativa che vuole contribuire al rilancio dell’immagine “Italia” attraverso la narrazione filatelica.

Il folder “Professioni” contiene 15 francobolli, tra cui quelli dedicati alla Professione Infermieristica , alla Croce Rossa Italiana, all’Agenzia Italiana del Farmaco, oltre a uno di quelli per il 150° anniversario di Poste Italiane che raffigura un portalettere ed il foglietto dedicato al Dono del Sangue. Il folder “Forze Armate” contiene 17 francobolli tra cui quelli dedicati all’Esercito Italiano, al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana oltre ai foglietti con quattro francobolli della Marina Militare e dell’Arma dei Carabinieri. Il folder “Forze dell’Ordine” contiene 11 francobolli tra cui quelli dedicati alla Polizia di Stato, alla Polizia Stradale, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Poste Italiane ha voluto valorizzare ogni opera inserendo al suo interno una parte del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani del 27 marzo scorso.

La cartella “Opere d’arte” contiene 30 francobolli raffiguranti opere fra le quali l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, la Mole Antonelliana e l’Arco di Traiano, il libro Cuore di Edmondo De Amicis e Il Giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Il folder “Grandi Personaggi” contiene 24 francobolli che ritraggono fra gli altri, Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Ennio Flaiano, Luciano Pavarotti e Anna Magnani. La cartella “Inventori, Esploratori e Scienziati” raccoglie 22 francobolli raffiguranti le eccellenze del mondo della scienza e della ricerca tra cui Augusto Righi, Alessandro Volta, Enrico Fermi, Rita Levi Montalcini, Ettore Majorana.

Una parte dei ricavi della vendita dei prodotti sarà devoluta alla Protezione Civile Nazionale.