Chiavari: domani concerto a 100 anni dalla nascita di don Nando

Domani, martedì 28 luglio 2020 alle ore 21 a Chiavari, presso il Giardino delle Scuole Maria Luigia in Via Santa Chiara 20, si svolgerà il concerto “Il Comune di Chiavari a don Nando con Rupinaro”.

In collaborazione con Regione Liguria, Comune di Chiavari, Villaggio del Ragazzo, Parrocchia San Giacomo di Rupinaro e Fondazione Stella dell’Evangelizzazione, l’Associazione Culturale Simon Boccanegra Onlus presenta l’appuntamento musicale in occasione del centenario della nascita di Don Nando.



Il maestro Francesco Gardella dirige gli Archi dell’Orchestra Chiavari Classica con i solisti Andrea Cardinale (violino), Gianluca Campi (fisarmonica), Alessandro Magnasco (pianoforte), Sara Nastos (mezzosoprano), con la partecipazione delle allieve della Scuola della Voce di Sara Nastos. Il programma della serata prevede la colonna sonora del film “L’Opera sorprendente” dedicato alla figura di don Nando Negri (regia di Gabriella Bairo Puccetti e musiche di Francesco Gardella) e proseguirà con i brani di Giovanni Battista Campodonico “Jesu mi”, Liam Lawton “Sing of a Lady”, Nicolò Paganini “La Campanella” e tanti altri.

L’ingresso è libero e il pubblico sarà distanziato secondo le normative anti Covid-19.