Camogli: al Boschetto “Il giorno in cui Natura andò sposa all’Arte”

Carissimi amici, siamo felicissimi di avervi rivisti in occasione del concerto di apertura del nostro Festival: finalmente si torna a fare musica dal vivo! Camilla Patria al violoncello e Tommaso Fiorini ci hanno regalato uno splendido concerto e sono stati applauditissimi da tutti i presenti. Ecco qui di seguito alcuni scatti del concerto. Abbiamo cercato di rispettare al meglio le misure sanitarie e di distanziamento sociale, come si vede dalle foto. All’entrata, inoltre, abbiamo sistemato una postazione di rilevazione della temperatura e di sanificazione delle mani.

Vi diamo appuntamento al prossimo concerto, il 9 agosto, sempre al Boschetto, sempre alle 21, sempre a ingresso libero, con Pino Petruzzelli e Dario Bonuccelli: è gradita e consigliata la prenotazione, in modo da poter sistemare le sedie nella maniera più favorevole.

In occasione dei concerti, è possibile fare l’iscrizione al Gruppo Promozione Musicale per il 2020: è un modo per sostenere la nostre attività e per avere degli sconti sui concerti che terremo tra nella seconda parte dell’anno al Teatro Sociale. A questo link http://www.gpmusica.info/diventa_socio_5.html le altre modalità di associazione (con bollettino postale o bonifico bancario).

Il giorno in cui Natura andò sposa all’Arte

Domenica 9 agosto 2020

“Il giorno in cui Natura andò sposta all’Arte” è un viaggio nelle arti che Pino Petruzzelli, regista e protagonista del Teatro Nazionale di Genova, vuole condividere con il pubblico. Ci ritroveremo tutti a vivere momenti di magica riflessione attraverso le parole di Mario Rigoni Stern o addentrandoci nella “Cattedrale vegetale” del grande artista Giuliano Mauri, edificata nel “Museo all’aria aperta” di Arte Sella a Borgo Valsugana. Ci ritroveremo a “volare alto” con il gabbiano Jonathan Livingston, ma anche a camminare dal Trentino a Roma in compagnia delle parole di Claudio Sabelli Fioretti. Ci ritroveremo sulla riva del mare, con i piedi sulla sabbia, ad accorgerci del bello che abbiamo a portata di mano grazie alle note musicali del grande repertorio classico per pianoforte, eseguito da Dario Bonuccelli.

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185 770703, 339 5839136 (Whatsapp)

Pino Petruzzelli