Calcio/ Rupinaro Sport: tesserato Davide Castelvecchio

Da Comunicazione Asd Rupinaro Sport 2014 riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rupinaro Sport 2014 è lieta di annunciare il tesseramento di Davide Castelvecchio (classe 1988), difensore proveniente dalla Panchina, come nuovo giocatore della Prima squadra, agli ordini di mister Maiolino, per la stagione sportiva 2020-2021.

Davide di ruolo è nato come terzino sinistro, in seguito è passato a fare il centrale di difesa e all’occorrenza può essere impiegato come esterno alto.

Castelvecchio è cresciuto calcisticamente a livello giovanile nell’Entella, nel Chiavari VL e nella Lavagnese, successivamente ha vestito le casacche, tra Prima e Seconda categoria di Sestieri, con la quale ha vinto un playoff con mister Lenzi, Panchina, Leivi, Cogornese, con la quale ha vinto due campionati con mister Goatelli e Padi, Boca Gastaldi e Real Fieschi, con la quale ha vinto un campionato.

Tutta la società augura a Davide un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.