Calcio/ Rivasamba: staff settore giovanile stagione 2020-2021

Dall’ufficio stampa dell’Asd Rivasamba Hca riceviamo e pubblichiamo

Staff settore giovanile stagione 2020-2021

Abbiamo affrontato una stagione molto particolare e ci apprestiamo a prepararne una nuova altrettanto particolare. Le incognite sono ancora molte ma noi saremo pronti per accogliere i nostri ragazzi in totale sicurezza e con un campo sportivo tutto nuovo.

Il calendario delle riunioni è fitto e lo staff tecnico per la stagione 2020/2021 è pronto. Inoltre, la Società Asd Rivasamba Hca, per il quinto anno consecutivo (e prima Scuola Calcio d’Elite Figc del Tigullio, insignita del titolo dal 2015) è stata confermata Scuola Calcio d’Elite Figc anche per la stagione 2019/2020 e questo ci riempie d’orgoglio.

Questo lo staff tecnico del settore giovanile:

Preparatori dei portieri: Motto Marco, Sanguineti Luca, PollinaFranco, Barcella Marco

Preparatori tecnici: Lessona Marco, Avellino Giorgio

Preparatore motorio: Grigatti Simona

Per dare continuità a questo grande progetto, di cura e attenzione per il settore giovanile, quest’anno la nostra prima squadra, affidata a David Cesaretti già Responsabile del Settore Giovanile e Scuola Calcio, sarà formata da molti giovani provenienti dalla juniores.

Scelta data dal fatto che riteniamo necessario offrire uno sbocco nelle categorie superiori a tutti i giovani che crescono con noi e far crescere i più piccoli con l’obiettivo di esordire in prima squadra con la stessa maglia con cui si è cresciuti. L’attaccamento alla maglia lo devi sentire fin da piccolo se però hai la possibilità di continuare a vestirla. Con questo spirito e obiettivo mister Cesaretti e Padi stanno formando la nuova rosa che presto verrà ufficialmente presentata.