Val di Vara: cinque paesi si sfidano ai fornelli

di Guido Ghersi

Le tradizioni gastronomiche di alcuni paesi della Val di Vara saranno protagonisti nel mese di agosto di una gara culinaria allo scopo di scoprire antichi saperi e promuovere i locali sapori.

Cinque i borghi che si sfideranno nel progetto: “MangiAmo Val di Vara -Cortesie per foresti”: Carro, Borghetto Vara, Sesta Godano, Brugnato e Zignago. Al centro della disfida culinaria la capacità in cucina e l’accoglienza nei confronti dei visitatori, dalla cucina fino alla “mise en place”.

A giudicare le proposte le esperte di cucina, le giornaliste Gabriella Molli ed Emilia Petacco. La prima edizione, sabato 8 agosto, sarà a Sesta Godano poi con l’obiettivo di allargare, in futuro,questa originale manifestazione a tutta la vallata.