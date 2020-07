‘Santa’: una sub in difficoltà, in codice rosso al San Martino

Una sub che si era immersa nell’area marina di Portofino, ha accusato un malessere. Soccorsa dai compagni di immersione, è stata trasportata in banchina a Santa Margherita dove era in attesa il 118 che ne ha disposto il ricovero in codice rosso all’ospedale San Martino. Alla piazzola di Rapallo era già in attesa l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha effettuato il trasporto al Policlinico. Sul posto la Guardia costiera che ha ascoltato i compagni di immersione e sequestrato l’attrezzatura per verificare le cause del malessere.