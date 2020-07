‘Santa’: la sub era in immersione a San Fruttuoso (2)

La sub colta da malore, era in immersione nelle acque di San Fruttuoso. Il diving che l’aveva accompagnata ha avvertito la Guardia costiera, raggiungendo il porto con il proprio mezzo. In attesa della sub c’era già il 118 con i Volontari del soccorso di Rapallo. Il medico ha confermato la gravità della situazione. La ragazza è stata trasportata in codice rosso alla piazzola di Santa Maria del Campo in Rapallo dove era già in attesa l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco. La Guardia costiera ha sequestrato l’attrezzatura ed ha ascoltato i sub che erano in compagnia della donna. Tre le ipotesi: un malore durante l’immersione; una risalita troppo veloce rispetto la profondità o un guasto all’erogatore. In caso di embolia per una risalita rapida, la camera iperbarica di decompressione permetterebbe un miglioramento veloce. Così sperano i compagni di immersione della ragazza, in attesa di notizie dal San Martino.