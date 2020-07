Rapallo: festa Sant’Anna, sagra benefica per ricordare

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, candidato elezioni regionali nella squadra del presidente Toti riceviamo e pubblichiamo

Un segnale di ritorno alla normalità, senza ovviamente dimenticare che cosa è successo, chi è mancato e chi sta soffrendo. Nel parco Nicolò Cuneo di Rapallo, in via Tre Scalini, festeggiamenti civili in onore di Sant’Anna con sagra dell’asado e del fritto misto accompagnata da musica dal vivo. Finalità benefica, visto che l’utile della manifestazione sarà devoluto alle famiglie in difficoltà a causa del Coronavirus.

Un’iniziativa del Centro Amici di Sant’Anna, presieduto da Mauro Dal Toso, che da venerdì ha attirato centinaia di persone ogni giorno. Questa sera il gran finale a cui hanno partecipato il candidato consigliere regionale Domenico Cianci e il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico; da entrambi i complimenti all’associazione per l’ottima organizzazione dell’evento che ha dato un primo importante messaggio di ripartenza nel panorama delle feste patronali accompagnandolo ad un fine nobile.

