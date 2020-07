Rapallo: festa patronale di Sant’Anna, il programma dell’ultima serata

Da Aps Centro amici Sant’Anna – C.a.s.a. di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si chiude col botto!

Moltissima gente, nel rispetto delle normative di igiene e di distanziamento sociale vigenti e grazie all’attenzione dei nostri volontari, sopratutto giovani sempre disponibili al servizio dell’associazione, ha deciso di passare il sabato sera col buon cibo e la musica della Sagra dell’asado e del fritto misto organizzata in occasione dei festeggiamenti civili per la festa di Sant’Anna 2020 che si conclude stasera domenica 26, solennità di Sant’Anna, presso il parco “Nicolò Cuneo” in via Tre scalini 7 a Rapallo e che ricordiamo essere un evento benefico patrocinato dal Comune di Rapallo, gli utili delle serate saranno infatti destinati alle famiglie in difficoltà a causa del coronavirus.

Lunghi applausi per la musica dal vivo di Luca Carboneri, e tanto divertimento con il suo karaoke che ha visto la partecipazione di persone di tutte le età, alternando epoche e generi musicali.

Graditi ospiti sono stati il vescovo emerito di Chiavari Mons. Alberto Maria Careggio, a cui è stato donato dal presidente Mauro Daltoso il libro commemorativo dei 30 anni dell’associazione C.a.s.a., accompagnato dal parroco di Sant’Anna Don Aurelio Arzeno, l’arciprete di Rapallo Don Stefano Curotto, il rettore del santuario di Montallegro Don Gianluca Trovato e dagli altri parroci e sacerdoti cittadini.

Questa sera si chiude in grande stile. Dalle 19.30 apertura stand gastronomici, alle 21 la grande musica dell’orchestra “Primavera”. Alle 23 estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, prestigiosi premi offerti dall’organizzazione e da esercizi commerciali cittadini. Vi aspettiamo!

Per info e gradite prenotazioni:

– direttamente al custode dei giardini di via Tre Scalini 7

– casa1989aps@gmail.com

– 0185 260706 (ore pasti)

Programma della serata

Domenica 26 luglio

ore 19.30 apertura stand gastronomici

ore 21 musica dal vivo Orchestra “Primavera”

ore 23 estrazione lotteria (nel corso della serata saranno in vendita i biglietti)