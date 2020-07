Rapallo: “Copertura San Francesco domani in Regione”

Dal Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

“La copertura del torrente San Francesco di Rapallo è ancora in alto mare: eterna incompiuta, non se ne vede la fine nonostante l’amministrazione avesse promesso di consegnare l’opera alla città entro il 21 dicembre 2018. Uno stallo che causa forti criticità alla viabilità rapallese, con pesanti ricadute economiche e turistiche. Vedendo con quanta alacrità le forze di centrodestra gridano allo scandalo per le stesse problematiche su scala regionale, osservo che invece su questa’opera mai completata, nonostante le promesse… nessuno ha mai chiesto i danni! Non oso immaginare quante accuse e denunce sarebbero fioccate se alla guida della città ci fosse stato un altro colore politico”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi documentando la mancata consegna dell’infrastruttura cittadina entro i termini promessi.

“Avendo l’opera ricevuto un co-finanziamento regionale, domani la questione del rifacimento della copertura del San Francesco sarà portata all’attenzione della IV Commissione (Ambiente, Territorio e Infrastrutture), dove verranno rivolte precise e puntuali domande agli auditi. Ai rapallesi va spiegato perché la questione continua a trascinarsi e va fatta luce sui gravi problemi sorti con la ditta che si aggiudicò i lavori con un ribasso d’asta del 28%. E va rilevato che ci sono forti dubbi inerenti ad esempio alla parte di soletta rifatta”.

“La questione della copertura del torrente San Francesco è una delle tante portate in Regione e per la stragrande maggioranza di queste è grazie al M5S se le criticità sono state affrontate e risolte. Ricordo ad esempio: la problematica della biglietteria elettronica, che grazie a noi ora è funzionante h24; la messa in sicurezza del tetto dell’ex scalo merci, avendo questa la copertura in amianto; l’abbattimento delle liste di attesa di oculistica; il salvataggio da una possibile speculazione edilizia delle Case di Noè, nel borgo storico; la messa in sicurezza della discarica comunale di Tonnego. Poi, grazie al M5S e in particolare alle europarlamentari Beghin ed Evi, è stato portato in Commissione petizioni lo scandaloso ripascimento della spiaggia degli Archi di San Michele di Pagana, che è in zona SIC. E ancora, ricordo le importantissime battaglie affinché l’ospedale di Rapallo rimanga totalmente pubblico e perché sia potenziato il suo Punto di Primo intervento, che deve riaprire il primo possibile e non a settembre come ipotizzato da ASL4”, conclude Tosi