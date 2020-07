Rapallo: code verso Nervi per un veicolo in avaria

Coda tra Rapallo e Nervi; è iniziata poco dopo le 17. Non c’entrano i lavori e neppure il controesodo; semplicemente si tratta di un veicolo in avaria che crea un restringimento di carreggiata e che sarà presto eliminato.

Unica chiusura sulla A-12 l’entrata del casello di Rapallo verso Livorno che riaprirà, secondo previsioni, martedì 28 alle 20. In realtà le ispezioni, almeno per il momento, sembrano terminate. Restano gli effetti di un’informazione nazionale e di una polemica politica che ha descritto la Liguria come irraggiungibile ed ha dirottato migliaia di possibili ospiti sui laghi e sull’Adriatico.