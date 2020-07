Portofino: barca semiaffondata, in salvo i 5 occupanti

Una barca a vela di 7 metri ha imbarcato acqua tra Portofino e San Fruttuoso nel tardo pomeriggio. All’arrivo dei soccorritori era semiaffondata. Sul posto un gommone ed una motovedetta della Guardia costiera partiti dal Circomare di Santa Margherita e l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

I diportisti sono stati accompagnati a Portofino dove il 118 di Lavagna aveva inviato per precauzione un’ambulanza; ma gli interessati, tutti in buone condizioni, hanno rifiutato il ricovero. La barca è stata rimorchiata a Santa Margherita; sono in corso i rilievi per capire i motivi che hanno determinato l’allagamento dello scafo.