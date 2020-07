Lettere/ “Recco, il bus a chiamata e la dignità degli anziani”

Da Vittorio Mantero riceviamo e pubblichiamo

A causa dell’esplosione del Covid-19 e del relativo lockdown sono state soppresse molte linee periferiche sostituendole con il Chiama Bus. L’iniziativa aveva una sua logica perché in quel periodo nessuno viaggiava, tanto meno sui bus. A maggio, con la riapertura delle attività e la ripresa della vita normale, ci si aspettava un ripristino delle linee soprattutto anche in previsione dell’estate con l’arrivo dei turisti e dei proprietari delle seconde case.

In questa mia lettera non voglio parlare né dei turisti né dei proprietari delle seconde case, ma di una categoria silenziosa che purtroppo non fa notizia:i nostri concittadini anziani delle frazioni

Quando parlo di anziani mi riferisco soprattutto a quelli in buona salute che ambiscono mantenere la propria indipendenza e con determinazione rivendicano la loro libertà di movimento.

Il servizio Chiama bus con la ripresa delle attività e quindi con la maggiore richiesta da parte degli utenti ha mostrato tutti i suoi limiti. Spesso non si riesce a contattare il servizio o è necessario aspettare molto tempo per parlare con l’operatore. E’ necessario prenotare il giorno prima e sovente il servizio non è disponibile nelle ore e nei giorni per cui uno chiama. Spesso non è l’utente che sceglie l’ora e il giorno in cui viaggiare, ma è la necessità: il dottore, il Caf, il dentista, il treno, l’ospedale, il commercialista, il Comune etc.

Il problema viene poi risolto perché, fortunatamente o la famiglia o i vicini di casa si prestano a sopperire a questa mancanza del servizio pubblico. Ma questi anziani pur ringraziando per la collaborazione si sentono avviliti perché vorrebbero mantenere una cosa molto importante che è la loro dignità e indipendenza visto che la salute glielo permette ancora.

Gli autisti del bus sono gli unici che si rendono conto di questo problema perché giornalmente sono a contatto con questi anziani e vedono il loro grande disagio. Purtroppo l’unica parola di conforto che possono dare è quella di consigliargli di recarsi in Comune a protestare.

Io per esperienza parlo della linea Megli/Polanesi/Recco, ma so che ci sono casi analoghi in altre zone del nostro Comune dove addirittura si sono organizzate delle raccolte di firme.

Con questa lettera mi rivolgo a tutti coloro che possono contribuire a risolvere questo problema che ritengo molto importante.

Ci si interessa dei problemi dei surfisti, dei ciclisti,dei parcheggi, del mercato settimanale, della spiaggia, degli spettacoli serali etc. tutte cose importanti, ma per una volta vogliamo ricordarci degli anziani e soprattutto facciamolo in fretta, perché loro non hanno molto tempo da aspettare.

Ringrazio in anticipo tutti coloro che contribuiranno a risolvere questo problema.