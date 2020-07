Chiavari: “Promette bene la ciclabile, manca l’informazione”

Dal Circolo Legambiente Cantiere Verde riceviamo e pubblichiamo

Con i lavori ultimati in Corso Cristoforo Colombo, prende lentamente forma la ciclabilità della città di Chiavari. Il nuovo tracciato si aggiunge alla recente ciclovia che attraversa il centro storico (che da Piazza Roma conduce fino a Viale Millo) e al tratto ciclopedonale a ponente (che parte da Piazza dei Pescatori/Piazza Gagliardo e arriva fino alla casa di riposo del Torriglia con l’aggiunta di una “prolunga” temporanea di tre mesi (dal 15 giugno al 15 settembre) fino alla Piazzetta Lord Nelson in direzione levante): poco meno di 4000 metri disponibili allo stato attuale che vanno a ridurre lo storico gap rispetto a Sestri Levante che può vantare 5km e si fregia del marchio “Comuni Ciclabili” conferito dalla Fiab, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

Anche Chiavari diventerà una città bike-friendly con beneficio non solo per l’ambiente e per la salute dei suoi cittadini, ma anche rispetto ad un’offerta legata ad un crescente cicloturismo?

Nell’immediato, riteniamo indispensabile aumentare l’informazione alla cittadinanza: urge l’installazione di un’opportuna segnaletica verticale per segnalare maggiormente le piste ciclabili e le ciclovie (vedi, ad esempio, Viale Millo) accompagnata da una larga campagna di informazione e di sensibilizzazione. Auspichiamo anche un deciso ampliamento delle zone 30 nelle strade urbane che possono favorire una forte riduzione degli incidenti stradali a tutela di tutti gli utenti.

Ci auguriamo che la progressiva definizione delle ciclovie e delle piste ciclabili possa assumere una forma reticolare e non rimanga frammentata.