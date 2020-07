Chiavari: “Depuratore, nebbia fitta in colmata”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me Chiavari da Tutelare” riceviamo e pubblichiamo

Il Depuratore di Vallata dell’Entella Apprendiamo dagli organi di stampa locale che proprio in questi giorni il Comune di Sestri L. con delibera di Giunta ha approvato il piano di Bonifica dell’area di Ramaia per la realizzazione del nuovo depuratore della Val Petronio.

Tale atto segna un passaggio importante in vista dei lavori.

E il depuratore di Vallata dell’Entella da realizzarsi sulla Colmata di Chiavari a che punto è?

Mentre a Sestri L. si procede, qui da noi è calato un silenzio assordante su tutta la pratica: se ne è parlato mesi fa in una Commissione Consiliare senza avere di fatto indicazioni precise e poi ….più nulla!

Certamente l’ Amministrazione Comunale di Chiavari starà seguendo con solerzia tutta la pratica, ma nulla trapela dalle segrete stanze, ne’ a noi semplici consiglieri, ne’ sopratutto alla cittadinanza.

Eppure si tratta di un argomento fondamentale e strategico per la nostra Città sia dal punto di vista ambientale che urbanistico interessando due zone cui si gioca il futuro di Chiavari: la Colmata e la zona di Preli.

A questo proposito, con il solo scopo di ” diradare” le nebbie che coprono il progetto del depuratore della nostra città, presenterò un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al Sindaco Di Capua.

Spero che nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dal Regolamento (15 giorni), mi possa dire a che punto è tutta la pratica; se nel progetto in esame si sia trovata la soluzione condivisa per il collegamento con l’entroterra e con la sponda sinistra dell’ Entella.

Sapere poi nel dettaglio le contropartite in opere pubbliche ottenute dall’ Amministrazione Comunale e conoscere infine la tempistica delle varie fasi necessarie per la realizzazione dell’ opera.

Mi auguro che questo intervento non sia interpretato dalla Maggioranza che governa il nostro Comune come una ricerca di polemica e visibilità, bensì come il modesto contributo di un Consigliere di Minoranza: sapere come stanno le pratiche per giudicarle ed eventualmente dare il proprio apporto, ma soprattutto portare a conoscenza i propri cittadini.