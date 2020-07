Camogli: Il Dragun si allena in attesa della Stella Maris

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Mattinata dedicata all’allenamento per i dragonauti camogliesi in vista della festa della Stella Maris di domenica prossima, che quest’anno si svolgerà in forma ridotta.

La processione via mare del Dragun, con a bordo il sacerdote, accompagnato dalle imbarcazioni pavesate si farà, ma la Messa sarà officiata in basilica e non a Punta Chiappa all’altare della Stella Maris. Questo comporta il fatto che chi rema a bordo del Dragun dovrà percorrere Camogli-Punta Chiappa e ritorno senza fare sosta. E allora meglio preparasi con un buon allenamento.

La sera, purtroppo, cancellato il suggestivo spettacolo del Dragun e dei lumini colorati posati in mare.