Tennis/ Attesa a Recco per Santa Margherita-Vomero

Dalla Pro Recco Tennis riceviamo e pubblichiamo

Domenica 26 Luglio alle ore 10 incontro di andata Play Off A2 maschile tra il T.C. S. Margherita L. e il T.C. Vomero di Napoli guidato dall’ Olandese Robin Haase gia’ n.33 del mondo.

La partita di ritorno verra’ disputata poi domenica 2 Agosto a Napoli.

Grande soddisfazione dei dirigenti della Pro Recco Tennis per la rinnovata scelta del circolo levantino di disputare una partita cosi’ importante nel circolo recchese scelto per la qualita’ dei campi e per l’adeguatezza dell’illuminazione degli stessi.

Attesa di tutti gli appassionati per rivedere giocare a Recco Seppi, Fokina, Giustino, Basso, Ornago, Nielsen, Castagnola, Ferri ecc.